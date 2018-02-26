Жертвами взрыва в супермаркете Лестера стали четверо

В результате взрыва, прогремевшего накануне в английском городе Лестер, погибли четыре человека, еще четверо находятся в больнице с тяжелыми травмами, говорится в сообщении полиции графства Лестершир.

Взрыв и пожар в здании на Хинкли-роуд произошли около 19 часов по местному времени (22 часа по Москве).

Как уточняет BBC News, взрыв произошел в польском супермаркете на первом этаже трехэтажного здания. На верхних этажах находились квартиры. В результате взрыва обрушился весь дом.

Причина взрыва пока неизвестна, однако в полиции исключают версию теракта.