«Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров

Компания «Аэрофлот» незначительно изменила габариты сумок, которые разрешено брать в салон самолета. Если по старым правилам ручная кладь должны была быть не более 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту, то теперь высота увеличена до 25 см, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

С середины февраля «Аэрофлот» начал проверять габариты багажа в аэропортах. В сообщении компании, опубликованном спустя несколько дней, говорилось, что «Аэрофлот» «не вводит дополнительных ограничений и не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением».

В соцсетях появились жалобы от пассажиров, которых компания не хотела пропускать на борт с поклажей, к которой раньше не было претензий.

На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием вернуть старые правила провоза багажа. К настоящему моменту под обращением подписались около 60 тысяч человек.