26 февраля 2018, 20:24
Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым
Петербуржец Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток», признан невменяемым. Об этом «Интерфаксу» сообщила его адвокат Елена Корнилова.
«Это действительно так, однако с заключением по итогам экспертизы нас пока не знакомили», — сообщила защитница.
Лукьяненко был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в январе.
Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел вечером 27 декабря 2017 года. В результате пострадали 18 человек.
Лукьяненко сознался в организации взрыва, заявив, что мотивом послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он до этого посещал.
Подозреваемый оставил на месте преступления флешку с признанием.
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