Обвиняемый во взрыве в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым

Петербуржец Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток», признан невменяемым. Об этом «Интерфаксу» сообщила его адвокат Елена Корнилова.

«Это действительно так, однако с заключением по итогам экспертизы нас пока не знакомили», — сообщила защитница.

Лукьяненко был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в январе.

Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел вечером 27 декабря 2017 года. В результате пострадали 18 человек.

Лукьяненко сознался в организации взрыва, заявив, что мотивом послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он до этого посещал.

Подозреваемый оставил на месте преступления флешку с признанием.