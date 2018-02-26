Мемория. Владимир Сербский

26 февраля 1858 года родился психиатр Владимир Сербский.

Личное дело

Владимир Петрович Сербский (1858–1917) родился в Богородске (ныне Ногинск Московской области) в семье земского врача. Гимназию окончил уже в Москве, после чего поступил на Физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1880 году со степенью кандидата естественных наук. В том же году поступил на медицинский факультет Московского Императорского Университета.

Здесь Сербский увлекся изучением нервных и психических болезней и стал одним из учеников выдающегося психиатра Сергея Корсакова. В 1883 году Сербский защитил дипломную работу на тему «Клиническое значение альбуминурии» (выделения белка с мочой), за которую получил серебряную медаль.

Окончив университет, Сербский начал работать под руководством Корсакова в частной психиатрической лечебнице М. Ф. Беккера. В 1885 году Сербский на два года возглавил земскую психиатрическую лечебницу в Тамбовской губернии. Земство оценило его труды, предоставив почти годичную командировку в Австрию, где он работал в Венской психиатрической клинике.

Владимир Сербский

Вернувшись в Москву, стал старшим ассистентом психиатрической клиники Московского университета. В 1891 году Сербский защитил диссертацию на степень доктора медицины «Формы психического расстройства, описываемые под именем кататонии» и в 1892-м получил звание приват-доцента. В 1902 году получил пост экстраординарного профессора и директора психиатрической клиники, а в 1903 году возглавил кафедру психиатрии Московского университета, где проработал до 1911 года.

В 1905 году Сербский выступил с докладом, в котором показал, что созданная в стране обстановка способствует росту психических заболеваний. С этого момента его конфликты с властью практически не прекращались. Так, в августе 1906 года Сербский не пустил полицейских чинов в свою клинику: они считали, что там скрывают преступников. Более того, Сербский направил рапорт в инстанции, требуя привлечь к судебной ответственности и участкового пристава, и самого градоначальника.

Основной причиной ухода ученого в отставку в 1911 году стали разногласия с реакционной политикой министра народного просвещения Льва Кассо.

Уйдя в отставку, на Первом съезде российских психиатров и невропатологов Сербский выступил с речью против правительственной политики подавления прав и свобод. Выступление он закончил каламбуром: «Минуют невзгоды, пройдут все эти, как их называют французы, "глупые случаи" (des cas sots), а истина будет гореть лишь ярче». Оно было встречено овацией, но власть не разделила восторга, услышав созвучие французского выражения с фамилией упомянутого министра. На следующий день съезд был закрыт.

Между тем авторитет Сербского как ученого оставался крайне высоким. В 1913 году он стал почетным членом английского и шотландского общества психиатров и был приглашен в Великобританию, где имел большой успех.

После прихода к власти Временного правительства новый министр просвещения Александр Мануйлов письмом пригласил Сербского вернуться в университет. Но к этому моменту почечная недостаточность, развившаяся вследствие хронического нефрита, уже перешла в неизлечимую стадию. Ученого не стало 5 апреля 1917 года. Сербский похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Основатель российской судебной психиатрии, на протяжении более чем полувека (после смерти Корсакова­) – фактически главный психиатр страны. В научной сфере одним из главных приоритетов для Сербского были вопросы диагностики основных форм психозов. Он первым в мире установил, что некоторые болезненные проявления у взрослых являются следствием их детского слабоумия. Важнейшее достижение Сербского – формулировка основных принципов методики, по которой психиатры теперь могли определять степень вменяемости больного.

В 1895–1900 годах Сербский выпустил два тома «Руководства по судебной психопатологии». Несколько десятилетий книга была настольным руководством психиатров по всему миру. В книге впервые в мировой науке было представлено описание различных форм злокачественной шизофрении.

Сербский доказал, что с точки зрения психиатрии даже опасный преступник может быть больным человеком. В этом случае его следует изолировать от общества и начать лечить. Ученый был глубоко убежден, что во многих преступлениях прежде всего виновата та среда, которая повлияла на формирование личности. Именно он предложил ввести обязательную психиатрическую экспертизу для обвиняемых в совершении тяжких преступлений – обычно по подобным делам выносились смертные приговоры.

О чем надо знать

Не только научная, но и практическая деятельность Сербского была новаторской для своего времени. Под его руководством тамбовская лечебница стала одним из передовых учреждений своего профиля – были отменены такие «обязательные» атрибуты содержания больных, как смирительные рубашки и кожаные рукава. Широко практиковались как трудотерапия, так и прогулки и другие развлечения для больных. Ученый всегда выступал за отношение к больным прежде всего как к людям. Он также обратил особое внимание на нередкую взаимосвязь душевных и физических недугов своих пациентов. Ему принадлежит изобретение современной формы патронажа психиатрических больных.

В 1912 году Сербский организовал и возглавил Московский психиатрический кружок «Малые пятницы». Это была одна из первых организаций в России, в состав которой вошел ряд психоаналитиков. При этом сам Сербский критиковал ряд положений как Фрейда, так и своих учеников, но выступал за диалог между психоаналитиками и психиатрами.

Прямая речь

Об отношении к больным: «За почти 30 лет моего служения психиатрии я всегда считал своим нравственным долгом отстаивать всеми доступными мне средствами права и интересы душевнобольных. Все равно, нарушались ли они невежеством служителей, считающих необходимым наказать больного, или недостатком образования тех, кто устраивает охоту на уже и без того наказанных самой болезнью людей».

Об отказе пускать в клинику полицейских чинов: «Мои научные убеждения не могут измениться ни через полчаса, ни через более продолжительное время; возложенная на меня по закону как на директора клиники забота о здоровье душевнобольных не позволяет мне ни при каких условиях дать согласие на меры, от которых может пострадать здоровье пациентов».

Надпись, сделанная Сербским на дверях своей квартиры в 1906 году: «Жандармы и полицейские в качестве пациентов не принимаются».

5 фактов о Владимире Сербском

Сербский поступил сразу на третий курс медицинского факультета, так как уже имел высшее образование.

В 1913 году Сербский публично разоблачил несостоятельную экспертизу по знаменитому антисемитскому делу Бейлиса.

Руководство Эдинбургского университета предлагало ученому должность профессора, но он отказался и вернулся в Россию.

Последние дни Сербского прошли в бедности, так как он вышел в отставку, не выслужив пенсии.

С 1921 года имя Сербского носит Центральный институт судебной психиатрии в Москве.

Материалы о Владимире Сербском

Владимир Петрович Сербский: психиатр без страха и упрека

Владимир Петрович Сербский - один из основоположников судебной психиатрии

Статья о Владимире Сербском в Википедии

Владимир Сербский. Гении и злодеи (фильм)