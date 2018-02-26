В Москве ограбили создателя криптовалюты Prizm

В Москве ограбили программиста Юрия Майорова, одного из создателей криптовалюты Prizm. Об этом он сам сообщил в полицию.

По данным источника РБК, Майоров заявил, что на него напали на улице поздно вечером 22 февраля.

Со слов потерпевшего, четверо неизвестных избили его, а затем посадили в автомобиль Mercedes и возили по городу, требуя деньги. Майорова выбросили из машины на улице Борисовские пруды. При этом он лишился сумки, «в которой находились личные вещи, документы, ноутбук, два телефона сотовой связи и 20 тысяч долларов США».

Заявленный материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей (наличные доллары составили большую часть этой суммы — 1,12 млн).

После нападения предприниматель обратился за помощью в больницу. Возбуждено дело о грабеже.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Майоров собирался вылететь в Индию, для чего и менял рубли на доллары. С похищенного ноутбука программист управлял кошельком с 300 биткоинами, что составляет по нынешнему курсу около 160 млн рублей.