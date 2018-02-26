В Кремле начали готовить новые «майские указы»

В Кремле началась подготовка новых «майских указов». Предполагается, что эти документы президент подпишет в случае избрания в первом туре вскоре после инаугурации в мае этого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и другие источники.

В настоящее время содержание новых указов не раскрывается, так как администрация президента продолжает сбор предложений от министерств и ведомств. Однако ожидается, что указы станут продолжением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Оно состоится 1 марта и станет первым анонсом его предвыборной программы.

Как отмечает издание, одной из основных тем новых указов может стать борьба с бедностью.

В настоящее время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос по поводу новых «майских указов».