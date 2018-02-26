«Мегафон» стал единственным владельцем акций «Евросети»

«Мегафон» закрыл сделку приобретению 50% акций и, соответственно, по консолидации 100% «Евросети». Компания выкупила у «Вымпелкома» ее долю, сообщает «Интерфакс».

«"Евросеть" заявляет о смене акционеров - теперь 100% акций компании принадлежат ПАО "Мегафон". "Мегафон" и "Вымпелком" пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках "Евросети" в прошлом году», - говорится в сообщении ритейлера.

«Вымпелком» же в итоге приобрел половину розничных салонов «Евросети» или примерно 1800 магазинов. Кроме того, дополнительно «Вымпелком» выплатит 1,25 млрд рублей для покрытия части непогашенных долговых обязательств сети.