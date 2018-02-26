Россельхознадзор перенес запрет на импорт белорусского молока

Россельхознадзор отсрочил введение запрета на поставки в Россию белорусского молока и некоторых молочных продуктов.

Если ранее ведомство планировало запретить ввоз продукции с 26 февраля, то сегодня решило перенести запрет на вечер 6 марта.

«Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Под запрет попали:

- молоко и сливки;

- сухое молоко и сухие сливки, а также концентрированные, консервированные и сгущенные;

- молочная сыворотка, в том числе концентрированная или сухая;

- концентрат сывороточного и молочного белка.

Ранее сообщалось, что запрет будет действовать до «урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».