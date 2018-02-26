МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России на Играх

Международный олимпийский комитет не намерен наказывать российских хоккеистов за исполнение национального гимна после победы в финале Олимпийских игр в Пхенчхане. Это следует из ответа МОК, поступившего в ТАСС.

«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — заявили в олимпийском комитете.

25 февраля сборная олимпийских атлетов из России обыграла сборную Германии в овертайме со счетом 4:3.

Во время поднятия флага МОК и исполнения олимпийского гимна российские хоккеисты пели российский гимн. Это было заметно во время трансляции Игр.

Россияне принимали участие в Олимпиаде без национальных атрибутов — такое решение МОК принял после приостановки членства Олимпийского комитета России в декабре 2017 года. Приостановка членства связана с масштабным употреблением допинга на Играх в Сочи, выявленным МОК и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).