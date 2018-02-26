В федерации керлинга объяснили содержание мельдония в пробе Крушельницкого

Высокое содержание мельдония в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могло вызвать небольшое количество препарата. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее Спортивный арбитражныйсуд (CAS) сообщил, что в первой пробе спортсмена содержалось 8069 нг мельдония на миллилитр, во второй — до 5721 нг/мл. Оба показателя значительно выше, чем в допинг-пробах спортсменов, которых ранее отстраняли из-за использования этого вещества.

По словам Свищева, он обратился к компетентным людям, а также прочитал материал, опубликованный изобретателем этого препарата.

«И он четко сказал, чтобы получить такую концентрацию препарата, не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово. В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение», — передал размышления ученого глава федерации.

Крушельницкий на пару с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. Медали пришлось вернуть после обнаружения в пробе спортсмена мельдония.