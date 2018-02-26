Памфилова упрекнула кандидатов в уклонении от участия в дебатах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила удивление тем, что на первые дебаты, проходившие на радио, пришел только один кандидат в президенты.

По словам Памфиловой, об это ей сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по словам которого, участвовал «только он один, а другие кандидаты прислали своих доверенных лиц», сообщает «Интерфакс».

Глава ЦИК России напомнила, что по закону кандидат в президенты может не участвовать в дебатах лишь если болеет или исполняет служебные обязанности.

«Мы не имеем право администрировать кандидатов, но если они пренебрегают этим временем, то оно, соответственно, будет распределяться между теми, кто на дебаты приходит», — заключила Памфилова.

Дебаты на телевидении и радио стартовали сегодня. Утром они прошли на «Радио России». В 18:00 мск кандидаты будут дебатировать на канале «ТВ-Центр».

Помимо центральных телеканалов и радиостанций дебаты пройдут и на региональных СМИ.

«В регионах 338 телевизионных каналов и 280 радиостанций, которые также обязаны предоставлять эфирное время, в том числе для дебатов», — сообщала секретарь ЦИК Майя Гришина.