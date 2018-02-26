26 февраля 2018, 20:40
МОК допустил до Паралимпиады 30 нейтральных российских спортсменов
Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане 30 россиян, говорится на сайте организации.
Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе, без национальных атрибутов.
Игры откроются 9 марта.
В состав российской делегации вошли 10 горнолыжников, 12 лыжников, пятеро керлингистов-колясочников и трое сноубордистов.
Спортсменов с нарушениями зрения будут сопровождать шесть помощников.
В сообщении отмечается, что все 30 атлетов выполняли строгие условия для участия в Паралимпиаде, пройдя не менее двух тестов на допинг за последние полгода.
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