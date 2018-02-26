МОК допустил до Паралимпиады 30 нейтральных российских спортсменов

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане 30 россиян, говорится на сайте организации.

Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе, без национальных атрибутов.

Игры откроются 9 марта.

В состав российской делегации вошли 10 горнолыжников, 12 лыжников, пятеро керлингистов-колясочников и трое сноубордистов.

Спортсменов с нарушениями зрения будут сопровождать шесть помощников.

В сообщении отмечается, что все 30 атлетов выполняли строгие условия для участия в Паралимпиаде, пройдя не менее двух тестов на допинг за последние полгода.