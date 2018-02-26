Россельхознадзор нашел организатора утечки документов в PepsiCo

Внутренние документы Россельхознадзора, оказавшиеся в распоряжении компании PepsiCo, попали туда из-за утечки во владимирском управлении ведомства. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, проведенное внутреннее расследование показало, что к утечке «было причастно управление Россельхознадзора по Владимирской области».

«В этой связи руководитель управления [Владимир Нагорный] добровольно покинул занимаемую им должность», — цитирует Мелано ТАСС.

В конце прошлого года Россельхознадзор обвинил PepsiCo в организации хакерской атаки на свои компьютеры для завладения инсайдерской информацией. Речь шла о документе для служебного пользования, который во время встречи с чиновниками продемонстрировал вице-президент PepsiCo по корпоративным отношениям в России и странах Центральной Европы Сергей Глушков.

Сегодня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с президентом ООО «ПепсиКо Холдинг» в России, на Украине и странах СНГ Нилом Старроком.

По словам Мелано, Россельхознадзор выразил удовлетворение теми мерами, которые принимает компания для устранения нарушений. Претензии касались производства молочной продукции Рубцовским молочным заводом. В ней ранее были обнаружены следы антибиотиков.