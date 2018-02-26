В горах лягушки теряют слух и набирают массу

Зоологи из Университета Иллинойс Уэслиан, Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета показали, что большинство живущих в Андах видов лягушек утратили структуры среднего уха. Из-за этого они потеряли способность слышать призывные кличи друг друга и, следовательно, перестали ими пользоваться. Также исследователи выявили некоторые другие особенности строения горных лягушек.

Объектом изучения стали 11 видов амфибий рода Phrynopus — лягушек, обитающих в Андах на разной высоте и в различных природных сообществах (долинах и горных лесах). Исследователи сопоставили ряд генов этих амфибий и таким образом построили древо их родства на основе молекулярно-биологических данных. Для этого учёные взяли образцы генетического материала и у тех видов лягушек, ДНК которых ранее не изучали.

Также авторы статьи провели компьютерную томографию (КТ) тел лягушек Phrynopus peruanus — типичного представителя рода Phrynopus, и изучили повадки этой амфибии и её ближайших родственниц. Кроме того, зоологи измерили массу исследованных особей и относительные размеры их туловищ и конечностей.

Выяснилось, что все представители рода Phrynopus произошли от общего предка. Это может показаться очевидным, но дело в том, что данные молекулярной филогенетики далеко не всегда совпадают с родственными взаимоотношениями, установленными на основе внешнего и внутреннего строения животных на уровне органов и их систем.

Что касается анатомии, то КТ выявила, что по крайней мере один вид андских горных лягушек утратил структуры среднего уха — и слуховые косточки, и барабанные перепонки, и даже хрящевые кольца, к которым эти перепонки должны прикрепляться. С высокой вероятностью эти амфибии практически ничего не слышат. Это отразилось на поведении Phrynopus peruanus. Самцы данного вида не издают призывных звуков во время брачного периода. По всей видимости, самки находят их по каким-то иным, неслышимым ориентирам.

Интересно, что на одной и той же высоте в Андах зачастую можно встретить сразу два вида Phrynopus. Как правило, один из них предпочитает горные леса, а другой — травянистые сообщества. Независимо от “любимого” биотопа морфология изученных лягушек с набором высоты меняется сходным образом. Чем более высокогорные участки эти амфибии предпочитают, тем они крупнее, а конечности относительно их тела короче. Укорачивается при этом и морда в целом, и выступы на ней.

Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.