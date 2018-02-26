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26 февраля 2018, 16:22
Владимир Путин Сирия Совбез РФ

Путин собрал Совбез по теме Сирии

Владимир Путин
Владимир Путин
фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что на заседании обсуждалась ситуация в сирийской Восточной Гуте и «была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов».

Речь идет о регионе вблизи Дамаска, удерживаемом повстанцами, противостоящими силам президента Сирии Башара Асада.

Сирийские правительственные силы, как пишет BBC, продолжают бомбежки этого района, несмотря на принятую 24 февраля Совбезом ООН резолюцию о 30-дневном прекращении огня на территории республики.

Российские власти считают, что повстанцы, контролирующие Гуту, обстреливают Дамаск и тем самым провоцируют обратные действия. Повстанцев МИД России называет участниками запрещенной в РФ группировки «Джабхат ан-Нусра».

В ходе совещания Путина с членами Совбеза также «шел разговор о превентивных мероприятиях по защите населения и социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров».

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