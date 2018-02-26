В России приняли новую программу вооружений

Президент Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что изначально программу должны были принять в 2016 году, «однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками», правительство не смогло составить точный макроэкономический прогноз. И тогда Минобороны предложило отложить ее принятие до стабилизации ситуации, с учетом того, что действующая программа рассчитана до 2020 года.

Как сообщалось в конце прошлого года, новая госпрограмма рассчитана до 2027 года.

Рогозин отметил, что программа была скорректирована «на основе вводных, полученных в Сирии» — оценивалась эффективность нового оружия в разных температурных режимах и в условиях запыленности.