Фигуранты дела о хищениях на Восточном получили сроки

Суд назначил всем фигурантам дела о хищениях на космодроме Восточный реальные сроки заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман получил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Сын Хризмана Михаил получил пять с половиной лет колонии.

Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов окажется в колонии на 6 лет. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — на 7 лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5 млрд рублей в пользу «Роскосмоса».

Защита осужденных намерена обжаловать это решение.