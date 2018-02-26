Рогозин рассказал о вечных санкциях против России

Санкции, введенные против России, никогда не отменят. Такую позицию выразил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

На вопрос журналиста «Коммерсанта», надолго ли введены ограничения, чиновник ответил: «Навсегда».

По его словам, «санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми».

«Потому для нас санкции — это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», — считает вице-премьер, курирующий оборонную промышленность.

Он отметил, что в России создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, «чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения».