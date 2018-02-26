Лишь четверть клиентов крупнейшего страховщика жизни продлили свои полисы

Лишь 25% владельцев полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) продлили их после получения первых выплат в дочерней компании «Сбербанка».

Речь идет об инвестиционном инструменте, где клиент получает дополнительный, но не гарантированный доход, который зависит от колебания инвестиционного актива. Клиент может выбрать таким активом курс доллара, фондовый индекс и другие параметры.

Активно страховщики начали предлагать этот продукт с 2015 года.

В 2017 году, как следует из сообщения страховой компании, начались первые выплаты по дожитиям по пятилетним полисам накопительного и инвестиционного страхования жизни. Всего было произведено 555 выплат из которых 395 — это полисы ИСЖ.

«25% клиентов "Сбербанк страхование жизни", которые покупали полисы инвестиционного страхования жизни, решили их пролонгировать после того, как получили первые выплаты», — сообщил гендиректор страховщика Алексей Руденко, слова которого приводит РБК.

Между тем за 2017 год дочка «Сбербанка» выплатила страховые премии почти 34 тысячам клиентов. По итогам года объем средств, собранных страховщиком от клиентов, превысил 102 млрд рублей, что на 76,5% больше показателя 2016 года. Выплаты клиентам составили 5,3 млрд рублей. Количество застрахованных в компании россиян на конец 2017 года превысило 9 млн человек.