В Москве открыли пять станций большого кольца метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первые пять станций большой кольцевой линии метро. Движение запустили между станциями: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», сообщает агентство «Москва».

Общая протяженность большого кольца метро составит 68 км. Полностью запустить движение по линии планируется в 2020-2021 годах.

Большая кольцевая линия — официальное название ветки, за которое, по словам Собчнина, проголосовали москвичи на портале «Активный гражданин».