Верховный суд окончательно признал законность выдвижения Путина

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу штаба кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию действующего главы государства Владимира Путина.

«Постановление первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — цитирует «Интерфакс» решение апелляционной инстанции.

Штаб Собчак пытался доказать, что регистрация Путина кандидатом незаконна, так как он «уже неоднократно занимал должность президента» — трижды (в 2000-2004, 2004-2008 годах и с 2012 года по настоящее время), а также с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года, когда он исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

Верховный суд с доводами штаба Собчак не согласился.

В Конституции России сказано, что «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд».