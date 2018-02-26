Источники в оборонке рассказали о целях переброски Су-57 в Сирию

Еще не принятые на вооружение российские истребители Су-57 были переброшены в Сирию для испытаний в боевых условиях. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в российской оборонной промышленности.

Всего, как сообщали ранее СМИ, близкие к правительству Сирии, в республику отправлены четыре Су-57.

По данным источников, самолеты будет испытывать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, об их полноценном боевом применении речь пока не идет.

Первый этап государственных испытаний самолета уже завершен, второй планируется завершить в 2019 году.