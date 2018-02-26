26 февраля 2018, 11:22
Источники в оборонке рассказали о целях переброски Су-57 в Сирию
Еще не принятые на вооружение российские истребители Су-57 были переброшены в Сирию для испытаний в боевых условиях. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в российской оборонной промышленности.
Всего, как сообщали ранее СМИ, близкие к правительству Сирии, в республику отправлены четыре Су-57.
По данным источников, самолеты будет испытывать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, об их полноценном боевом применении речь пока не идет.
Первый этап государственных испытаний самолета уже завершен, второй планируется завершить в 2019 году.
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