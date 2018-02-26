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26 февраля 2018, 11:22
ВКС Россия Сирия

Источники в оборонке рассказали о целях переброски Су-57 в Сирию

Новые Су-57 в Сирии
Новые Су-57 в Сирии
коллаж группы Syrian Military Capabilities в Facebook

Еще не принятые на вооружение российские истребители Су-57 были переброшены в Сирию для испытаний в боевых условиях. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в российской оборонной промышленности.

Всего, как сообщали ранее СМИ, близкие к правительству Сирии, в республику отправлены четыре Су-57.

По данным источников, самолеты будет испытывать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, об их полноценном боевом применении речь пока не идет.

Первый этап государственных испытаний самолета уже завершен, второй планируется завершить в 2019 году.

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