Премьера «Мстителей» в России вновь назначена на майские праздники

Прокатчик WDSSPR объявил, что премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» состоится в российских кинотеатрах 3 мая, как и было запланировано.

О причинах возврата даты старта проката представитель компании ничего не сообщил.

Ранее сообщалось, что премьера «Мстителей» была перенесена на 11 мая. Этот факт связывался с датой выхода на экраны фильма Константина Хабенского «Собибор», автором идеи картины был глава российского Минкульта Владимир Мединский. В ведомстве эту связь отрицали и утверждали, что дата премьеры очередного фильма киносаги «Мстители» выбрана прокатчиком.