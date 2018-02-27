27 февраля 2018, 17:18
Премьера «Мстителей» в России вновь назначена на майские праздники
Прокатчик WDSSPR объявил, что премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» состоится в российских кинотеатрах 3 мая, как и было запланировано.
О причинах возврата даты старта проката представитель компании ничего не сообщил.
Ранее сообщалось, что премьера «Мстителей» была перенесена на 11 мая. Этот факт связывался с датой выхода на экраны фильма Константина Хабенского «Собибор», автором идеи картины был глава российского Минкульта Владимир Мединский. В ведомстве эту связь отрицали и утверждали, что дата премьеры очередного фильма киносаги «Мстители» выбрана прокатчиком.
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