27 февраля 2018, 12:41
В Таиланде автобус с россиянами попал в аварию
25 февраля около 13:00 на горной дороге от Кату до Патонга в Таиланде туристический автобус с россиянами попал в аварию. Об этом пишут «Новости Пхукета» со ссылкой на местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).
По официальным данным, автобус не смог затормозить на спуске и протаранил несколько машин.
В больницу доставлены беременная таиландка, находившаяся в одной из машин, несколько российских туристов и персонал туристической компании. Точное число пострадавших в офисе DDPM не сообщили, но известно, что тяжелых травм никто не получил.
В Ростуризме сообщили РБК, что информация о пострадавших в Таиланде уточняется.
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