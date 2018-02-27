В Таиланде автобус с россиянами попал в аварию

25 февраля около 13:00 на горной дороге от Кату до Патонга в Таиланде туристический автобус с россиянами попал в аварию. Об этом пишут «Новости Пхукета» со ссылкой на местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

По официальным данным, автобус не смог затормозить на спуске и протаранил несколько машин.

В больницу доставлены беременная таиландка, находившаяся в одной из машин, несколько российских туристов и персонал туристической компании. Точное число пострадавших в офисе DDPM не сообщили, но известно, что тяжелых травм никто не получил.

В Ростуризме сообщили РБК, что информация о пострадавших в Таиланде уточняется.