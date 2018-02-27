27 февраля 2018, 19:00
В Башкирии в результате ДТП погибли девять человек
27 февраля на 1546-м км автодороги М5, недалеко отселения Улу-Теляк, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса с пассажирами. Об этом сообщает МВД Республики Башкирия.
«По предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров. По уточненной информации в результате ДТП погибло девять человек», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа МВД по Республике Башкортостан и экстренные службы. Личности погибших устанавливаются.
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