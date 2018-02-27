В Башкирии в результате ДТП погибли девять человек

27 февраля на 1546-м км автодороги М5, недалеко отселения Улу-Теляк, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса с пассажирами. Об этом сообщает МВД Республики Башкирия.

«По предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров. По уточненной информации в результате ДТП погибло девять человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа МВД по Республике Башкортостан и экстренные службы. Личности погибших устанавливаются.