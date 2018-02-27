Московский суд отклонил пять исков к Apple

Тверской суд Москвы отклонил пять исковых заявлений к компании «Эппл Рус», поданных в связи замедлением работы старых моделей iPhone. Об этом пишет RNS в пресс-службе суда.

«Возвращено пять исковых заявлений, три из них 27 февраля, два из них 19 февраля в связи с неустранением недостатков, указанных в определении судьи об оставлении без движения исковых заявлений», — сказали в пресс-службе. В настоящее время в суде осталось два исковых заявления по вопросу замедления работы старых моделей.

В конце января стало известно, что суд оставил без движения большинство исков к американской компании Apple из-за намеренного замедления работы iPhone, так как в них отсутствовали исковые требования.

В конце 2017 года компания Apple вынуждена была признать, что искусственно замедляет работу более старых версий iPhone для того, чтобы увеличить время работы аккумулятора.