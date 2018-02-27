В Израиле началась массовая депортация украинцев

Власти Израиля признали Украину безопасной для жизни страной и приступили к массовой высылке украинских граждан по ускоренной процедуре. Как сообщает украинское издание «Вести», среди беженцев обнаружено много самозванцев.

Ужесточение миграционной политики коснулось также туристов и паломников, многие из которых ранее въезжали в страну и нелегально устраивались на работу.

«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР», — сообщил изданию израильский журналист Игорь Ведерштайн. По его данным, из 70 тысяч въехавших в Израиль нелегалов из бывших республик СССР украинцы составляют десятки тысяч.

Сейчас многим въезжающим запрещают пребывание в стране уже на паспортном контроле.

Ранее израильские власти начали депортацию беженцев из Судана и Эритреи. Их возвращение на родину юридически невозможно, поэтому африканским мигрантам вручаются письма с требование выехать из Израиля в «третью страну».