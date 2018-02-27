СМИ рассказали о фигурантах «кокаинового дела»

Один из трех граждан РФ, арестованных по «кокаиновому делу», был безработным, двое — работали в московских компаниях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Калмыков является бывшим генеральным директором ООО "Центр правовых услуг", Худжамов — бывший менеджер по продажам одной из столичных компаний, занимающейся оптовыми продажами. Третий фигурант Али Абянов числится безработным», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в декабре 2017 года столичный Тверской суд арестовал Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова до середины апреля. Предполагаемый организатор контрабанды, по некоторым данным, технический сотрудник посольства РФ в Аргентине, Андрей Ковальчук по информации ФСБ скрывается в Германии.

Всем обвиняемым предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотических средств, попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

Об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в школе при посольстве РФ в Аргентине власти этой страны сообщили 22 февраля. Отмечалось, что в полицию обратился российский посол Виктор Коронелли, после чего полицейские заменили кокаин на муку и снабдили чемоданы трекерами. В ходе успешно проведенной операции и были задержаны россияне.