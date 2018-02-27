В ДНР задержаны министр энергетики и десятки чиновников

Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об аресте и задержании 22 чиновников, включая министра угля и энергетики Эдуарда Голенко.

«Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», — говорится в заявлении МВД ДНР.

Следователи считают, что с января 2017 года по настоящее время участники ОПГ похитили более 100 млн рублей. В результате спецоперации задержаны 22 человека, 17 из них арестованы.