Курс доллара упал до минимума почти за три года

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже 27 февраля опускался ниже 55,585 рубля, что составляет минимальный уровень с апреля 2015 года.

По состоянию на 10:48 мск доллар несколько скорректировался — до 55,68 рубля.

Курс евро составляет 68,7125 рубля.

Между тем апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торгуются по 67,38 доллара за баррель, WTI – по 63,8 доллара.