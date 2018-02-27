Заявки на голосование не по месту регистрации подали 1,16 млн россиян

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что к 26 февраля число граждан России, намеревающихся проголосовать на президентских выборах 18 марта не по месту регистрации, превысило миллион человек — 1,16 млн, сообщает РБК.

Буляев отметил: «Количество желающих голосовать по месту пребывания растет очень быстро». Представитель ЦИК напомнил, что еще пять дней назад число соответствующих заявлений от россиян составляло 953,8 тысячи человек.

Таким образом, при сохранении нынешних темпов подачи заявок на голосование по месту пребывания, а не регистрации количество желающих проголосовать удаленно может превысить показатель президентских выборов 2012 года — 1,97 млн человек.

По новым правилам, с 31 января по 12 марта 2018 года для включения в список избирателей по месту нахождения нужно обратиться с паспортом для подачи соответствующего заявления в территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр по месту жительства или пребывания, с 25 февраля по 12 марта — в участковую избирательную комиссию, где предполагается голосовать. То же самое с 31 января можно сделать через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.