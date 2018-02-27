Путин расширил полномочия ФСО

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу охраны(ФСО) полномочиями по защите персональных данных охраняемых чиновников, а также членов их семей. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, также указывается, что ФСО займется борьбой с хакерскими атаками на российские информационные ресурсы.

Еще одним нововведением является узаконенная возможность не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.

Помимо этого ФСО теперь наделена полномочиями по организации и осуществлению «в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».