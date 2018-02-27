Актер Валерий Гаркалин доставлен в реанимацию

Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в тяжелом состоянии, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на справочную службу института.

«Он в экстренной реанимации, состояние тяжелое», – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что Гаркалин находится в медучреждении с 16 февраля 2018 года.

Ранее СМИ сообщали, что артисту стало плохо во время гастролей. 23 февраля в спектакле «Страсть Аполлона» в Иркутске его заменил Анатолий Журавлев.

«Да, заболел человек. Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях», — цитирует Журавлева «Газета.ру».