Немецкая полиция подключилась к поискам организатора поставок кокаина в Россию

Уголовная полиция ФРГ занялась поиском фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Об этом РБК сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA).

«Действительно, в BKA знакомы с материалами этого дела. Но поскольку речь идет о текущем процессе, дальнейшие сведения мы предоставить не вправе», — пояснила пресс-секретарь уголовной полиции ФРГ Марианна Фалаш.

Ничего более конкретного в BKA не рассказали, мотивируя свою позицию «защитой персональных данных в данном конкретном случае».

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы в январе заочно арестовал объявленного в международный розыск Ковальчука. По данным следствия, он скрывается в Германии. Немецкое BKA исполняет функции национального бюро Интерпола в Германии.

Напомним, 50-летний бизнесмен Андрей Ковальчук считается главарем преступной группы, организовавшей контрабанду кокаина из Аргентины в Россию. Из шести участников преступного сообщества только он сейчас находится на свободе. По данным аргентинских СМИ, в последний раз Ковальчук был замечен в Гамбурге, где занимался продажей элитных потребительских товаров.