Организатор «кокаинового дела» заявлял о близости к спецслужбам

Немецкий предприниматель Андрей Ковальчук, которого следователи считают организатором поставки 389 кг кокаина из Аргентины, называл себя близким к спецслужбам человеком и часто бывал на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Об этом рассказал Republic знакомый с ходом расследования источник.

Эту информацию подтвердил собеседник издания из МВД.

Ковальчук познакомился с Али Абьяновым в посольстве Германии в Москве несколько лет назад, утверждает источник Republic.

Фигуранты «кокаинового дела» Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абьянов были арестованы 14 декабря, но вины своей не признают. Они утверждают, что ждали груз из Аргентины, но это должен был быть кофе, а не партия наркотиков.

По разным версиям СМИ, к делу причастны аргентинский полицейский Иван Близнюк и механик Александр Чикало. Кроме того, в публикациях упоминалось имя Олега Воробьева. Так же зовут первого секретаря посольства России в Аргентине.