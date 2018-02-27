В Думе пообещали поправки о домогательствах из-за скандала со Слуцким

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что намерена инициировать включение положения об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин, сообщает РБК.

Напомним, ранее три журналистки, работавшие с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким, рассказали о том, что депутат их домогался. Слуцкий написал в твиттере, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы и выяснить, кто обвинил его в неподобающем поведении.

Пушкина, комментируя ситуацию, призвала: «Если есть факты, доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе».

Депутат подчеркнула, что в России «никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства», потому «чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются с работы».​

Упомянутый законопроект о равных правах мужчин и женщин прошел первое чтение в Госдуме еще в 2003 году, но затем законотворческая процедура застопорилась. В октябре 2017 года стало известно, что нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил доработать законопроект.