Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума
Исследовательский холдинг «Ромир» проанализировал первоочередные затраты российских домохозяйств (семей) и, сравнив их со средними доходами, получил Индекс свободных денег (ИСД). Их объем достиг максимума с 2008 года и составил 18,4 тысячи рублей на человека в месяц.
ИСД отражает объем средств, оставшихся у россиян после оплаты жилищно-коммунальных услуг, покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса, а также транспортных расходов.
«Наиболее благоприятными с точки зрения наличия свободных денег представляется 2017 год, в котором ежемесячные значения индекса превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Особенно ярко эта тенденция проявляется, начиная со второго квартала», — сказано в документе.
В исследовании приняли участие 30 тысяч россиян из 11 тысяч семей в 180 городах России с населением свыше 10 тысяч человек. Участники сканировали штрих-коды со всех приобретенных товаров, после чего данные поступали в базу данных «Ромира».