На повышение МРОТ регионам выделят 20 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании профильного комитета в Совете Федерации сообщил, что планируется выделить российским субъектам 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как пишет РИА Новости, Минфин уже подготовил проект распоряжения правительства.

Максим Топилин уточнил, что финансовая помощь будет оказана из средств, которые зарезервированы в Резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января.

«Эта сумма составляет 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи субъектам РФ», — сообщил министр.

Напомним, 16 февраля Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении президентский закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Он составит 11 тысяч 163 рубля в месяц. Изменения в законе затронут три миллиона россиян, 1,6 млн из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.