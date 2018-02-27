Прокуратура попросила посадить экс-президента Южной Кореи на 30 лет

Прокуратура Южной Кореи попросила суд назначить бывшему президенту страны Пак Кын Хе наказание в виде 30 лет тюремного заключения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Напомним, импичмент Пак Кын Хе был вынесен корейским парламентом 9 декабря на фоне коррупционного скандала: следователи установили, что близкая подруга президента Чхве Сун Хиль, не занимавшая каких-либо государственных постов, фактически участвовала в управлении государством, при этом за взятки предлагая покровительство представителям крупных компаний. Впоследствии импичмент утвердил Конституционный суд Южной Кореи.

Ранее суд назначил меру наказания другим фигурантам дела. Чхве Сун Хиль получила 20 лет тюрьмы. Еще одна подруга бывшего президента Южной Кореи, Цой Сун Силь, была приговорена судом к трем годам лишения свободы за незаконное получение привилегий.