СМИ узнали о проекте ЕР по увеличению явки на выборах

Штаб действующего президента и кандидата в президенты России Владимира Путина запустил проект «Мегаполис» по мобилизации избирателей. Об этом «Коммерсанту» стало известно от чиновников, присутствовавших на совещаниях в Кремле.

Каждый член партии «Единая Россия», в зависимости от статуса, должен будет привести определенное количество избирателей, утверждают собеседники издания. Высокую явку на первом этапе подсчета голосов поможет показать государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы», в которую сотрудники избиркомов введут протоколы голосования.

Собеседники издания утверждают, что ориентиром явки, озвученным на правительственных совещаниях, являются президентские выборы 2008 года — в среднем по стране 69,81%. В Крыму явка, согласно плану, должна быть не ниже, чем на референдуме 2014 года — 89,5% на полуострове и 83,1% в Севастополе.

Однако глава севастопольского отделения «Единой России» Борис Колесников заявил «Коммерсанту», что никаких плановых количественных показателей перед городским отделением поставлено не было.

«Но я лично говорю всем, что явку на выборах президента будут сравнивать с явкой на референдуме. Поэтому важно прийти на участки и проголосовать», — сказал Колесников.

Другие источники издания сообщили, что по внутренним закрытым опросам прогнозируемая явка в городах-миллионниках составляет не более 40-50%, поэтому и будет запущен проект «Мегаполис».