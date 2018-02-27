В США озвучили «основную проблему» армии

Генерал-лейтенант Уильям Бейдлер, командующий морскими силами Центрального командования США, заявил изданию National Interest, что чрезмерный авторитет подразделений ВМС, Army Green Berets и Army Rangers заставляет командование слишком часто использовать их в военных спецоперациях.

Так, он отметил, что спецбригада «Зеленых беретов» не может остановить танковое формирование противника, а лучшим оружием является собственная танковая часть.

Командор Бейдлер заявил, что Пентагону нужно переоценить силы и добиться перераспределения сил. По мнению командора, необходимо вернуть концепцию «полного набора инструментов» и не использовать «отвертку вместо молотка».

Уильям Бейдлер также подчеркнул, что глава Минобороны США Джеймс Маттис является проверенным боевым лидером, а потому он должен публично признать проблему и приступить к ее исправлению.