Минтруд пообещал скорректировать список запрещенных для женщин профессий

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что его ведомство намерено откорректировать список профессий, запрещенных для женщин, сообщает «Интерфакс».

Глава Минтруда отметил: «Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей».

При этом в газете РЖД «Гудок» появилась публикация о том, что корпорация предложит правительству полностью отменить список запрещенных для женщин профессий. «Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомотивы были не слишком комфортными,— отметила советник гендиректора РЖД Ирины Костенец.— Но сейчас появился более современный подвижной состав, в том числе скоростные поезда "Сапсан" и "Ласточка"».

Напомним, в России действует Перечень тяжелых и работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Поскольку ООН признает существование такого списка ущемление прав женщин, Минтруд и ранее — еще в 2017 году — обещал его пересмотреть.

В соответствии с Перечнем представительницам прекрасного пола запрещается занимать должности плотника, водолаза, машиниста электропоезда, водителя автомобиля грузоподъемностью больше двух с половиной тонн, входить в состав палубной и машинной команды на корабле.

При этом, отмечает «Медуза», некоторым женщинам удалось добиться найма на должности, включенные в Перечень — так, Светлана Медведева из Самары стала вторым помощником капитана на судне, а Татьяна Суханова из Владивостока является капитаном контейнеровоза. Однако для получения таких должностей женщинам приходиться обращаться за защитой своих прав в профсоюзы и правозащитные организации.