В центре Гороховца найден финский могильник

В центре города Гороховец Владимирской области российские археологи обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Такие погребения крайне редко встречаются на территории Северо-Восточной Руси. Детальное изучение найденного могильника поможет ученым лучше понять особенности быта и культуры финских племен, которые были предшественниками славян в Волго-Окском регионе. Об этой чрезвычайно ценной находке рассказывает пресс-релиз Института археологии РАН.



Финские могильник в древнерусских городах – большая редкость, отметил директор Института археологии, академик Николай Макаров. «Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры», – сказал Николай Макаров.



Раскопки на территории Гороховца ведутся с 2015 года при поддержке Министерства культуры РФ экспедицией под руководством Ольги Зеленцовой и Сергея Милованова. За последние три года ученым удалось, в частности, найти подтверждения, что город возник в середине XII века.



Точная дата появления Гороховца неизвестна, поскольку впервые в документах – в Лаврентьевской летописи – он упоминается только в связи с его разорением в 1239 году во время нашествия Батыя, а в следующий раз упоминания о нем в документах появляются только через 300 лет, в 1539 году, в связи с набегами казанских татар.

Город расположен на высоком берегу Клязьмы, в древности в его центре находился укрепленный детинец, до нашего времени здесь сохранились остатки оборонительного вала и рвов. Именно здесь в середине и конце 1950-х годов были проведены первые археологические раскопки, в том числе под руководством Валентина Седова. Уже тогда некоторые находки указывали, что город существовал еще в XII веке – об этом говорили особенности стеклянных браслетов.



В ходе новых раскопок было установлено, что первоначальные укрепления просуществовали непродолжительное время и погибли в пожаре. Ученые также определили, что неукрепленный посад за пределами стен занимал обширную территорию от устья реки Могиленки и протянулся вдоль Клязьмы на запад узкой полосой.

Экспедиция обнаружила множество предметов, характеризующих занятия древних жителей Гороховца. Среди них много связанных с рыболовством, например, глиняные грузила от сетей, железные рыболовные крючки. Часть находок свидетельствует, что город был торговым центром. Об этом говорят чашечки от весов, обломки импортных сосудов из Волжской Болгарии, стеклянные браслеты.

Разгром города войсками Батыя в 1239 году сильно сократил масштабы поселения. Согласно результатам раскопок, к началу XIV века посад значительно сокращается и основная жизнь фиксируется только в границах укрепленного городища.



При раскопках также были найдены следы построек более позднего времени, в частности, каменных зданий середины XVII – начала XVIII века. На одном из участков в юго-западной части исторического центра рядом с остатками сруба было найдено большое количество битого штофного стекла. Анализ источников позволил предположить, что здесь находился кабацкий двор.



Следы финнов



Археологические раскопки дали представление не только о самом Гороховце, но и о более раннем времени. Летом 2017 года в центральной части Гороховца был найден грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры, обнаруженный в центральной части Гороховца. Финские могильники очень редки в Волго-Клязьменском междуречье и подобные памятники представляет собой важное научное значение для археологии и истории региона.



«Находка этих захоронений стала полной неожиданностью для нас. На территории городов Северо-Восточной Руси финские могильники практически не известны. Конечно совпадение местоположения могильника и позднейшего города, скорее всего случайность, но ситуация заслуживает внимания», - говорит Сергей Милованов.

Находки из погребений: 1, 2 – привески, 3 – сюльгама, 4 – 7 – пряжки, 8 – оселок, 9 – нож, 10 – топор-кельт, 11 – наконечник копья. Фото: Институт археологии РАН

Он и его коллеги исследовали три погребения. Погребенные лежали на спине, головой на запад, в одном случае – на восток. В могилах найдены детали костюмов и предметы – топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла. В одном из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоновидная подвеска, сюлгама (застежка-фибула), ременная пряжка, коромысловидная привеска.



«Первоначально большинство находок представляли собой сильно коррозированные аморфные изделия, и только благодаря профессиональной и тщательной расчистке и реставрации предметов, удалось их атрибутировать и датировать», - отмечает ученый.



Похожие находки были обнаружены в грунтовых погребениях Андреевского кургана на территории Мордовии в 1950-х годах. Особенности погребального обряда и выявленные материалы позволяют отнести могильник к кругу писеральско-андреевских древностей и предварительно датировать его I – II веками нашей эры. Вновь открытый могильник может иметь ключевое значение для изучения процессов этногенеза финских племен в начале I тысячелетия на территории Волго-Окского междуречья.