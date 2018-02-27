Путин наградит призеров южнокорейской Олимпиады 28 февраля

Президент России Владимир Путин вручит награды призерам Олимпийских игр в Пхёнчхане 28 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«28 февраля… в Кремле Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр», — сказано в сообщении.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российская сборная завоевала 17 медалей — 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.