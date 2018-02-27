Управделами президента опровергло причастность спецборта к «кокаиновому делу»
В Управлении делами президента РФ опровергли сведения о причастности самолета специального летного отряда (СЛО) «Россия» к «кокаиновому скандалу».
«Данные сведения не соответствуют действительности», — цитирует «Интерфакс» официального представителя управделами президента РФ Елену Крылову. Она утверждает, что неправильные выводы были сделаны на основании неверной информации, и назвала снимок сфальсифицированным.
После публикации РБК о самолете летного спецотряда «Россия» Ил-96 с бортовым номером 96023, задействованном в операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сайт russianplanes.net стал недоступен.
Как пишет издание, на странице интернет-ресурса был опубликован реестр полетов воздушных судов. Через несколько часов после публикации на главной странице сайта появилось сообщение: «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолетов. Их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Сайт выключен навсегда, фотографии удалены». Но через некоторое время сайт перестал существовать.
Интерес к Ил-96 был вызван опубликованной жандармерий Аргентины фотографией принимавшего участие в спецоперации воздушного судна, на которой можно рассмотреть бортовой номер самолета. В реестре russianplanes.net указывалось, что он принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства. Кроме того, в истории полетов лайнера значилось, что Ил-96 6 декабря был в аэропорту Буэнос-Айреса, а 7 декабря – в Кабо-Верде, а затем вылетел в Мексику.
📷Las valijas fueron acondicionadas. Los investigadores atentos vigilaban para poder así desarticular la organización criminal. #OperativoDoceReinas #narcotráfico #BuenosAires #Moscú pic.twitter.com/xcfurFRpcS— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 22 февраля 2018 г.