Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу»

Арбитражный суд Москвы отказал принадлежащей Михаилу Прохорову группе ОНЭКСИМ в иске к АО «Открытие холдинг» на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Как отмечает РИА Новости, в холдинг входил банк «ФК Открытие».

ОНЭКСИМ требовал расторгнуть договор займа и взыскать с «Открытие холдинга» номинальную стоимость облигаций холдинга, приобретенных группой после санации банка «ФК Открытие». В структуре Прохорова настаивали, что холдинг предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, изменил условия облигационного займа, сократил количество купонных периодов. В ОНЭКСИМ утверждали, что не были ознакомлены с информацией, касающейся котировки бумаг.

В «Открытие холдинге» настаивали на том, что перенос выплат по шестому купонному периоду биржевых облигаций был произведен в соответствии с решением владельцев облигаций. Из-за этого их количество сократилось.