Подрядчиков Минкульта обыскали по подозрению в мошенничестве

В офисах компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой» в Москве и Санкт-Петербурге следственные органы провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает «Фонтанка.ру», нанесенный ущерб предварительно оценивается в 20 млн рублей, но официальных сведений о возбуждении дела пока не поступало.

Источник издания утверждает, что речь идет о масштабной реставрационной программе объектов культурного наследия в Соловецком монастыре. Общая сумма финансирования программы, рассчитанной на 2012-2020 годы, составляет 6 млрд рублей.

Следователи подозревают, что в 2015-2017 годах «дочка» Минкульта Центреставрация заключала с подрядчиками контракты, которые затем расторгались из-за невыполненных работ, пишет «Фонтанка.ру».

Контролировать исполнение подрядов должен был заместитель министра культуры Григорий Пирумов, который и наделил Центрреставрацию функциями госзаказчика 11 марта 2016 года. Однако через несколько дней он был арестован по делу реставраторов и осужден.

«Фонтанка» отмечает, что «Балтсрой» и «ОпрСтрой» фигурировали в делах о хищении бюджетных средств при реставрации Изборской крепости, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей.