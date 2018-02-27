Nokia обосновалась в «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» открылась новая лаборатория Интернета вещей (IoT) компании Nokia. Ее сотрудники будут создавать и тестировать решения и устройства в области IoT, а также оценивать перспективы их коммерческого внедрения на российском рынке.

Технически лаборатория оснащена IoT-платформой Nokia IMPACT, виртуальным пакетным ядром (Nokia Cloud Packet Core), а также пользовательскими устройствами и приложениями, направленными на решение задач конечных заказчиков. В ней будут проводиться тестирования перспективных приложений и устройств IoT для различных отраслей экономики, созданные как зарубежными, так и российскими компаниями.

Цель лаборатории – создать эффективную экосистему Интернета вещей, упростить и ускорить разработку услуг в данной области и способствовать максимальному раскрытию огромного потенциала Интернета вещей в России, пояснил Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа. Новая лаборатория открыта для сотрудничества, в том числе, с партнерами и участниками инновационного центра «Сколково», включая технологические стартапы центра.

Перспективы партнерства с Nokia для российских разработчиков оценил Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «В “Сколково” у стартапов есть инфраструктура для проектирования и прототипирования «умных устройств». Теперь у них появится возможность протестировать продукты и сервисы в партнерстве с Nokia. Это – большой и жизненно важный шаг в направлении коммерциализации перспективных отечественных разработок».

В свою очередь, Деметрио Руссо отметил значимость открытия лаборатории для находящейся на переднем крае развития IoT финской компании: «Nokia считает, что более тесное сотрудничество с российскими компаниями на базе инновационного центра “Сколково” является важным шагом к успешному внедрению IoT в России».

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IT-кластера «Сколково», также отметил важность сотрудничества, начинающегося с открытием лаборатории: «Компания Nokia, один из лидеров рынка телеком-инфраструктуры, имеет богатый опыт в области сетей связи, ПО для Интернета вещей, управления устройствами и других областях, связанных с большим и сложным рынком IoT. Сотрудничество с технологическими стартапами станет важным стимулом для роста и развития этого рынка. Новая лаборатория окажет положительное влияние на всю инновационную экосистему “Сколково”».

Еще одним проектом Nokia на территории инновационного центра «Сколково» станет разработка в сотрудничестве с «Ростелекомом» и «Сколково» пилотной зоны сети 5G, соглашение о создании которой было подписано в рамках форума «Открытые инновации» в октябре 2017 года. Реализация подразумевает изучение возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий, включая IMT и LTE/LTE-Advanced. Ожидается, что надежность и скорость работы сети 5G будут востребованы в таких направлениях как «умный город», «умный дом» и других приложениях для Интернета вещей.