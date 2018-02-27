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27 февраля 2018, 12:23
интернет криптовалюта мобильные приложения

Telegram вернет деньги инвесторам ICO в случае неудачи

Мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram

Компания-владелец мессенджера Telegram сообщила, что готова вернуть инвесторам вложения в ICO, если проект запуска криптовалюты до октября 2019 окажется неудачным. Однако, как уточняет BusinessInsider, нет никаких гарантий, что Telegram будет располагать достаточными для возврата средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель Qiwi Сергей Солонин вложил в блокчейн-платформу Telegram  «третьего поколения» 17 млн долларов. Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили инвестировал в проект 10 млн долларов. СМИ также сообщали о намерении принять участие в ICO Telegram крупных венчурных фондов Кремниевой долины Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital.

В ходе первого раунда ICO мессенджер привлек 850 млн долларов.

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