Терминал «Аэроэкспресса» вернут на Савеловский вокзал

Замглавы РЖД Петр Кацыв сообщил корпоративному изданию «Гудок», что терминал «Аэроэкспресса» будет перенесен в Белорусского на Савеловский вокзал. По его словам, этого требует реализация проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

«В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савеловский вокзал»,— сообщил он.

«Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с Московским центральным кольцом (МЦК), возможно, на платформе Шереметьевская.

«Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения "Аэроэкспресса" сохранится — он будет ходить раз в 30 минут. В итоге должно получиться так, что пассажир сможет сесть на современный, комфортабельный поезд в Одинцово или в Лобне и с одной пересадкой доехать до аэропорта Шереметьево»,— рассказал Петр Кацыв.